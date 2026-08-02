Nuevas y antiguas generaciones de policías; fortalecen juntos la seguridad de Chihuahua.

Para la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la formación de policías y bomberos no termina al egresar de la academia, pues al integrarse a la corporación inicia una nueva etapa de aprendizaje junto a elementos con años de experiencia en el trabajo operativo y de atención a la comunidad.

Policías y bomberos de reciente ingreso comparten labores con compañeras y compañeros que cuentan con trayectorias de hasta 25 años de servicio, lo que permite reforzar en la práctica los conocimientos adquiridos en las aulas del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua (ISSCUU).

El policía segundo Iván Antonio Maldonado Hernández, con 24 años y 2 meses de servicio en la DSPM, destacó que las nuevas generaciones también aportan habilidades importantes, principalmente en el uso de herramientas tecnológicas como drones, tabletas y computadoras, cada vez más presentes en el trabajo policial.

Señaló que, mientras los elementos con mayor antigüedad cuentan con amplia experiencia en procedimientos, atención ciudadana, resolución de conflictos y detenciones de alto impacto, los recién egresados llegan con preparación académica, disposición de aprender e ideas que fortalecen la operación diaria.

Por su parte, el policía segundo Pablo Miranda Olivas, con siete años de servicio, recordó que la disciplina y consejos de sus superiores marcaron el inicio de su carrera, especialmente la motivación para continuar preparándose profesionalmente.

Agregó que, con el tiempo, comprendió que la labor policial no se limita únicamente a la seguridad, sino también al apoyo entre compañeros y a la cercanía con la ciudadanía, al participar en acciones coordinadas con instituciones de apoyo social.

La DSPM reconoce tanto la experiencia de quienes han dedicado años al servicio de Chihuahua, como el compromiso de los nuevos elementos que se integran con vocación, preparación y disposición para seguir fortaleciendo la seguridad de las familias chihuahuenses.