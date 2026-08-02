Cuenta DSPM con mujeres capacitadas para conducir los camiones extintores.

El H. Cuerpo de Bomberos y Rescate del Municipio de Chihuahua cuenta con mujeres capacitadas como maquinistas, quienes además de atender emergencias, conducen y operan los camiones extintores durante incendios, rescates y otros servicios.

Esta labor requiere preparación, responsabilidad y constante actualización, debido al tamaño, peso y funcionamiento especializado de las unidades, así como al compromiso de llegar de manera segura y oportuna a cada llamado de emergencia.

Fabiola Sánchez, bombera de academia con siete años de antigüedad, forma parte del grupo de elementos que se han preparado para operar estas unidades.

“No es fácil, porque cuidamos nuestra propia seguridad, la de los compañeros, la de los automovilistas y la de quienes esperan que lleguemos rápido a darles el apoyo necesario”, expresó.

Explicó que para ser maquinista es necesario tomar cursos especializados, en los que se aprende no solo a conducir el camión, sino también a operar el equipo que lo compone, calcular dimensiones, peso, avance y frenado.

Fabiola destacó que decidió prepararse como maquinista por el deseo de seguir aprendiendo y fortalecer su labor dentro de la corporación, con el apoyo de compañeros con mayor experiencia.

Actualmente, casi una decena de mujeres dentro del H. Cuerpo de Bomberos y Rescate del Municipio de Chihuahua desempeñan esta función, con orgullo, vocación de servicio y compromiso con las familias chihuahuenses.