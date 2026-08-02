Pérez Pavía entrega despensas a familias de Meoqui y reafirma su compromiso con quienes más lo necesitan.

Meoqui, Chih.- El diputado del Distrito 11 por el Partido Acción Nacional (PAN), Ismael Pérez Pavía, realizó una nueva jornada de entrega de despensas en el municipio de Meoqui, con el objetivo de apoyar la economía de las familias y mantenerse cercano a las necesidades de la comunidad.

Durante la entrega, el legislador destacó que estas acciones forman parte de su compromiso de recorrer constantemente el distrito y brindar respaldo a quienes enfrentan momentos difíciles.

“Estar cerca de la gente no es una promesa, es una responsabilidad. Seguiremos trabajando para que las familias de Meoqui sepan que cuentan con un aliado que escucha, gestiona y da resultados”, expresó Pérez Pavía.

El diputado agradeció el respaldo de la gobernadora Maru Campos, cuyo trabajo coordinado con los municipios ha permitido fortalecer los programas de apoyo social en beneficio de las familias chihuahuenses.

Finalmente, Ismael Pérez Pavía reiteró que continuará recorriendo las comunidades del Distrito 11 para escuchar de primera mano las necesidades de la ciudadanía y seguir impulsando acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

“Nuestro compromiso es seguir cerca de las familias, trabajando todos los días para construir un mejor futuro para Meoqui y para todo el Distrito 11”, concluyó.