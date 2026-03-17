“Un México sin corrupción es posible”, anuncia nuevo titular de la Auditoría Superior

fuente: infobae

“No vengo a ser Auditor Superior para cumplir con nadie. Mi compromiso es únicamente con la honestidad. Por ello, pondré todo de mí para cumplir con nuestra convicción y espero que la compartan, que un México sin corrupción es posible”, fueron las palabras con las que Aureliano Hernández Palacios asumió la dirección de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Durante un mensaje dirigido a trabajadoras y trabajadores de la institución, el nuevo auditor delineó los ejes que marcarán su gestión para los próximos ocho años: cero tolerancia a la corrupción, defensa del dinero público y combate frontal a la impunidad.

Aureliano Hernández,hijo del exsecretario particular de Claudia Sheinbaum cuando ocupó el cargo de Jefa de Gobierno de la CDMX, prometió tres puntos clave dentro de su gestión: fortalecerá la lucha contra la corrupción, va a erradicar la impunidad y va a garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.