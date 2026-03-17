Solo los chihuahuenses debemos decidir sobre libros y programas en las escuelas de Chihuahua, Francisco Sánchez.

Va por soberanía educativa.

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, presentó la reforma para acabar con el monopolio de la federación en la elaboración de libros de texto y que se faculte a Chihuahua para elaborar sus propios libros basados en ciencia, matemáticas, español y los valores del norte.

“En Chihuahua no podemos seguir dejando la educación de nuestros a ideologías trasnochadas. En Chihuahua no podemos, por inacción, dejar a su suerte a quienes, sin la preparación científica y especializada, no tendrán la mínima oportunidad de competir en un mundo cada vez más especializado”, declaró.

Francisco Sánchez advirtió que los libros de texto actuales, diseñados por el comunista Marx Arriaga, representan el peor de los atropellos a la niñez, porque eliminan aspectos vitales para su desarrollo como el pensamiento lógico, las matemáticas, el español, para privilegiar el contenido ideológico afín al régimen de Morena.

La reforma de Francisco Sánchez contempla modificar la Constitución del Estado Libre y Soberano de Chihuahua para decretar como facultad de esta entidad la elaboración de libros de texto, acordes a las necesidades del estado, rompiendo con la imposición centralista en la educación.

“Los chihuahuenses debemos de romper cadenas con este régimen empobrecedor de la educación en México. Emitir, diseñar nuestros propios libros de textos con valores y visión del norte, con un enfoque basado en los avances humanos, sin complejos”, sentenció.