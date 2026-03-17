Alma Portillo pide nombrar “Soledad Pastrán” al nuevo Hospital de Gineco-Obstetricia de Parral.

La diputada parralense por Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, pidió que el nuevo Hospital de Gineco-Obstetricia de Hidalgo del Parral lleve el nombre de “Soledad Pastrán”, en reconocimiento a una de las mujeres que marcó la historia de la atención materna en la región.

Soledad Pastrán nació en Parral en 1875 y fue titulada como partera en 1909, en una época en la que la atención médica para mujeres embarazadas era limitada, especialmente en comunidades alejadas. Durante aproximadamente 45 años, dedicó su vida a asistir partos en la ciudad y en zonas rurales, atendiendo cerca de diez mil nacimientos y acompañando a generaciones enteras de familias parralenses.

Su labor se desarrolló en condiciones adversas, sin la infraestructura hospitalaria que hoy existe, y aun así sostuvo con vocación, conocimiento y compromiso la salud de miles de mujeres y recién nacidos. Incluso durante momentos críticos, como la inundación de 1944, continuó prestando sus servicios, consolidándose como una figura clave en la historia sanitaria de Parral.

Portillo subrayó que Soledad Pastrán no solo fue una partera, sino un puente entre la tradición y la medicina profesionalizada, y una de las precursoras del sistema de atención materna en la región. “Antes de los hospitales, hubo mujeres como ella que sostuvieron la vida con sus propias manos”, expresó.

La legisladora señaló que nombrar el hospital en su honor es un acto de justicia histórica, que reconoce el papel de las mujeres en la construcción de las instituciones de salud y dignifica una labor que por años fue invisibilizada. Además, destacó que este reconocimiento contribuiría a fortalecer la identidad de Parral y a generar referentes positivos para las nuevas generaciones.

Finalmente, Alma Portillo pidió al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Salud que valoren y autoricen que el nuevo Hospital de Gineco-Obstetricia de Hidalgo del Parral sea denominado oficialmente “Hospital de Gineco-Obstetricia de Parral ‘Soledad Pastrán’”.