Joven de 22 años se quita la vida en Praderas del Sur; su madre lo encontró sin vida

Un joven de aproximadamente 22 años de edad fue localizado sin vida la mañana de este lunes en un domicilio ubicado en la calle Praderas de Uganda, en el fraccionamiento Praderas del Sur.

De acuerdo con los primeros reportes, fue la propia madre del joven quien realizó el hallazgo al llegar a la vivienda, encontrándolo suspendido, por lo que de inmediato solicitó apoyo a los números de emergencia.

Paramédicos y elementos de seguridad acudieron al lugar; sin embargo, al revisar al joven confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la policía procedieron a acordonar la zona mientras personal de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense.

De manera preliminar, el caso se investiga como suicidio, aunque serán las autoridades quienes determinen oficialmente las circunstancias de este lamentable hecho.