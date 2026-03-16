Prevé Protección Civil Estatal ambiente fresco y ráfagas de viento en la entidad para inicio de semana.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que, para este inicio de semana, en la entidad prevalecerá el ambiente fresco y la presencia de rachas de viento, debido a los efectos generados por la masa de aire ártico que impulsa al frente frío 41.

Esta tarde habrá ráfagas de hasta 45 kilómetros por hora (km/h) en Juárez, Ahumada, Camargo y La Cruz, y de hasta 35 en Cuauhtémoc, Delicias y Parral, con temperaturas máximas de 21 grados centígrados (°C) en la capital, y de 18°C en Ciudad Juárez.

Para martes y miércoles, dicho fenómeno meteorológico provocará cielo mayormente despejado.

Se esperan temperaturas máximas de 30°C en Chihuahua y 31°C en Juárez; en la Sierra Tarahumara las mínimas serán de 0ºC, particularmente en municipios como Bocoyna y Guachochi.

Ante estas condiciones, la CEPC llamó a la población a utilizar cubrebocas y evitar actividades físicas intensas al aire libre, especialmente en niños, adultos mayores y personas con afecciones crónicas.

Además recomendó mantener cerradas puertas y ventanas en los hogares, para evitar la acumulación de sedimentos que puedan agravar alergias o irritaciones oculares.

En materia de seguridad vial y urbana, se pide extremar precauciones ante la posible formación de tolvaneras en tramos carreteros, así como asegurar objetos ligeros en techos o patios, como láminas o depósitos de agua, para evitar que sean proyectados por el viento.

La CEPC invitó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a reportar cualquier incidencia o emergencia al 9-1-1.