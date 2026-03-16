Ataque armado deja dos heridos en la Alfredo Chávez

Un ataque armado registrado la tarde de este lunes en la colonia Alfredo Chávez dejó como saldo dos personas lesionadas por proyectil de arma de fuego, quienes fueron trasladadas por sus propios medios a un hospital de la ciudad para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Río Papigochi y Río del Carmen, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones policiacas.

De acuerdo con los primeros reportes, tras la agresión los dos heridos abandonaron el lugar y se dirigieron por su cuenta a un hospital de la capital para ser atendidos.

En la escena, elementos de seguridad localizaron varios casquillos percutidos calibre .45, los cuales fueron asegurados como parte de las evidencias para la investigación correspondiente.

La zona fue acordonada por agentes policiacos mientras personal de la Fiscalía recababa indicios para esclarecer el ataque y dar con los responsables. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.