Cruz Pérez Cuellar da la espalda a Estados Unidos y principal aliado comercial, pero llama a apoyar a Cuba.

-Critican juarenses por priorizar apoyo a la isla y tener abandonado el municipio.

Ante la orden que desde el recóndito lugar donde permanece en retiro el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador de apoyar a Cuba por medio de una asociación civil creada de manera exprés, el alcalde de Juárez Cruz Pérez Cuellar, anunció que también hará un donativo para apoyar a ese país, sin embargo el monto que destinará será anónimo, acción que los juarenses criticaron por las condiciones deplorables que existen en la ciudad, los baches, basura y escombro acumulados en camellones de principales avenidas.

La petición que hizo el expresidente Andrés Manuel, revivió en redes sociales historias del pasado como aquel fideicomiso creado por el mismo Morena a través del exmandantario para apoyar supuestamente a los afectados por el sismo del 2017 en la Ciudad de México, pero que se comprobó que varios actores de Morena, hicieron retiros en efectivo en diferentes instituciones bancarias de la supuesta cuenta creada para apoyar a los afectados, justo en un año electoral el del 2018.

Pareciera que el macuspano quiere aplicar la misma receta, porque justo un año antes de las elecciones anuncia la apertura de una cuenta bancaria de una supuesta asociación civil, donde todos los morenistas religiosamente empezaron a hacer depósitos y presumir las imágenes de la transferencia en sus redes sociales, sin aclarar si el recurso salió de sus bolsillos o de recursos públicos.

Cruz Pérez Cuellar no se quedó a tras y anunció que también atenderá el llamado del líder nacional de Morena y pronto haría un depósito a la cuenta y aunque no reveló el monto que destinará, la noticia causó molestias a los juarenses, que ven más una acción política en la solicitud del expresidente que una real y genuina ayuda humanitaria, porque dudan que el recurso vaya a llegar directo a la población o simplemente que llegue y no sea un fondo para patrocinar campañas.

Con esta acción, Pérez Cuellar le da la espalda a su principal socio comercial y quien sostiene la economía juarense, nos referimos a Estados Unidos que a través de sus empresarios, tiene una importante inversión extranjera en el sector de la manufactura.

Estados Unidos, ha declarado un veto a la isla, pero al alcalde Cruz le importa más lo que se siga ordenando desde el rancho “La Chingada” y manda un mensaje negativo a su principal socio comercial, que muchos ven como una alarma y nada favorecedor a la situación de desempleo que está ocurriendo en la frontera.

Pero también quien alzó la voz fueron los juarenses, que recriminaron que en la ciudad existen baches en todas las principales avenidas y no se diga en las calles del interior de las colonias, falla la recolección de basura, no existe limpieza de calles y en los camellones exista acumulación de basura y escombro que nadie pone atención.

Además, externaron que antes de apoyar a ciudadanos de otros país, debe primero enfocarse en ayudar a las familias más necesitadas de Juárez, donde aun y con las becas que les entrega el Gobierno Federal no es suficiente para cubrir las necesidades básicas, menos para tener una vida digna.