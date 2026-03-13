Este lunes 16 de marzo, el servicio de recolección de basura trabajará de forma ordinaria

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa a la población en general que el servicio de recolección de basura habitacional trabajará de forma ordinaria este lunes 16 de marzo.

Si bien el tercer lunes marzo, está previsto como día inhábil por la ley federal del trabajo, con motivo del natalicio de Benito Juárez, que se celebra el 21 de marzo, el servicio de recolección de basura circulará de la forma acostumbrada.

Asimismo, el relleno sanitario funcionará en el horario regular de las 7:00 am a las 6:00 pm

Es importante mencionar que los únicos días que este servicio de suspende, son el jueves y viernes de Semana Santa, además del 25 de diciembre y 1 de enero de cada año.