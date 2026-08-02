Estará Destilichadero en seis colonias del 3 al 7 de agosto.
Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podrían generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa que el programa Destilichadero estará en seis colonias del 3 al 7 de agosto.
Mediante el Destilichadero, se retira basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que colocan un contenedor en un punto fijo de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.
Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.
Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 am a 3:00 pm.
Lunes 3 de agosto
Colonia: Jardines del Sol
Cuadrante: Av. Jardines del Sol, De la Realeza, Av. Imperio y Rey Fernando V
Contendor: Plaza de Borda (en el parque)
Martes 4 de agosto
Colonia: Vistas Cerro Grande y Granjas Cerro Grande
Cuadrante: Puerto Ángel, Lilas, calle 80a y Diana Laura
Contenedor: calle 70a y Nueva España
Miércoles 5 de agosto
Colonia: Fundadores
Cuadrantes: Sierra de Palmarejo, Lombardo Toledano, Sierra de la Hormiga y Sierra de Brasil
Contenedor: Sierra de la Silla y Kiowa
Jueves 6 de agosto
Colonia: Parral
Cuadrante: Broadway, Miguel Barragán, Sara P. de Madero y Av. Tecnológico
Contenedor: Parral y Guachochi
Viernes 7 de agosto
Colonia: Los Frailes
Cuadrante: Ciprés, Av. José María Iglesias, Sabino y Fray Diego de Sotomayor
Contenedor: Fray Francisco de Jiménez y República de Bolivia