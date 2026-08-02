Estará Destilichadero en seis colonias del 3 al 7 de agosto.

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podrían generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa que el programa Destilichadero estará en seis colonias del 3 al 7 de agosto.

Mediante el Destilichadero, se retira basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que colocan un contenedor en un punto fijo de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 am a 3:00 pm.

Lunes 3 de agosto

Colonia: Jardines del Sol

Cuadrante: Av. Jardines del Sol, De la Realeza, Av. Imperio y Rey Fernando V

Contendor: Plaza de Borda (en el parque)

Martes 4 de agosto

Colonia: Vistas Cerro Grande y Granjas Cerro Grande

Cuadrante: Puerto Ángel, Lilas, calle 80a y Diana Laura

Contenedor: calle 70a y Nueva España

Miércoles 5 de agosto

Colonia: Fundadores

Cuadrantes: Sierra de Palmarejo, Lombardo Toledano, Sierra de la Hormiga y Sierra de Brasil

Contenedor: Sierra de la Silla y Kiowa

Jueves 6 de agosto

Colonia: Parral

Cuadrante: Broadway, Miguel Barragán, Sara P. de Madero y Av. Tecnológico

Contenedor: Parral y Guachochi

Viernes 7 de agosto

Colonia: Los Frailes

Cuadrante: Ciprés, Av. José María Iglesias, Sabino y Fray Diego de Sotomayor

Contenedor: Fray Francisco de Jiménez y República de Bolivia