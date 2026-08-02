Lamenta Gobierno Municipal fallecimiento de la regidora Blanca Patricia Ulate Bernal.

El Gobierno Municipal de Chihuahua lamenta profundamente el fallecimiento de la regidora Blanca Patricia Ulate Bernal, ocurrido la madrugada de este 1 de agosto a causa de complicaciones de salud.

Blanca Patricia Ulate Bernal se desempeñaba como regidora del H. Ayuntamiento de Chihuahua desde 2021 y presidía la Comisión de Mujer, Familia, Igualdad de Género y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Era licenciada en Ciencias de la Comunicación, formación que cursó de 1989 a 1993, y concluyó la Maestría Interinstitucional en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Chihuahua entre 2020 y 2021. ￼

Su trayectoria estuvo marcada por el servicio público y la comunicación institucional: laboró como Coordinadora Delegacional de Atención y Orientación al Derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social entre 2011 y 2021, y anteriormente fue Coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia Municipal de Chihuahua.￼ También laboró en las administraciones municipales de Juan Blanco y Carlos Borruel. ￼

Paty Ulate, como se le conocía con cariño, será recordada por su activismo en favor de los derechos de las familias chihuahuenses, su trabajo constante con organizaciones civiles y su compromiso con la defensa de la vida y de quienes más lo necesitan.

El Gobierno Municipal de Chihuahua extiende sus condolencias a su esposo, Alfonso Villalobos, y a sus hijos América, Alfonso y Mariana, deseándoles fortaleza en este momento de dolor.