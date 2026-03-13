¿Necesitas excavar en casa? Municipio exhorta a marcar al 072 antes

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, exhorta a la ciudadanía a que antes de realizar cualquier excavación o trabajo similar en sus domicilios, se informen y soliciten la autorización correspondiente llamando al 072, para prevenir accidentes.

Cualquier tipo de obra de excavación, perforación, demolición o remoción de material y apertura de zanjas dentro de predios particulares, debe ser notificada y autorizada, ya que pueden existir instalaciones subterráneas de gas, electricidad, agua o telecomunicaciones que pueden poner en riesgo a quienes trabajan y moradores del lugar.

Para garantizar la seguridad y una respuesta rápida ante cualquier eventualidad, el Gobierno Municipal mantiene coordinación permanente con instituciones como PEMEX, ECOGAS, CFE, TELMEX, JMAS, Policía Vial, Protección Civil y demás instancias involucradas.

Entre los beneficios de esta medida se encuentran: la reducción de daños a infraestructura subterránea, la disponibilidad de números de emergencia actualizados, la mejora en la calidad y seguridad de las obras, así como una supervisión más efectiva de los procedimientos constructivos y los materiales utilizados.

Finalmente, se invita a los ciudadanos a comunicarse al 072, extensión 6044, para mayor información o acudir directamente a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, ubicadas en la calle Camino a la Presa Chuvíscar número 1108, colonia Campesina Nueva.