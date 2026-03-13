Localizan ejecutado envuelto en plástico en Aldama

La mañana de éste viernes conductores que circulaban por la carretera a ciudad Aldama reportaron a los números de emergencia el cuerpo de un hombre sin vida

Fue a la altura del libramiento Juan Pablo ll en el km1 lo que generó el despliegue de unidades policíacas en el lugar

Al lugar acudieron elementos Municipales de ciudad Aldama ante el llamado de emergencia confirmando que se encontraba un hombre ejecutado envuelto en plástico negro por lo cual acordonaron el área

Fiscalia del Estado inicio con las investigaciones correspondientes para que la unidad de criminalistica iniciará con el levantamiento de las evidencias requeridas

Personal del servicio médico forense traslado el cuerpo de la persona ejecutada al estilo del crimen organizado al C4 donde se le practicara la necropsia de ley para saber las causas de la muerte así como su identidad