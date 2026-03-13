Realiza Municipio el primer Cabildo de Mujeres

Con el objetivo de fortalecer la participación política de las mujeres, el Gobierno Municipal realizó el primer Cabildo de Mujeres 2026, un ejercicio de participación ciudadana que busca visibilizar las ideas, propuestas y proyectos de las chihuahuenses.

La convocatoria cerró el pasado 11 de febrero, registrándose 82 mujeres residentes del municipio de Chihuahua, quienes presentaron ponencias en diversos temas como defensa de los derechos de las mujeres, equidad de género e igualdad sustantiva, prevención de la violencia, salud integral, educación y cultura, desarrollo económico y laboral, autonomía económica, igualdad laboral y participación política.

Tras el proceso de evaluación, fueron seleccionadas 23 mujeres que integran el Cabildo de Mujeres 2026, quienes representan distintos cargos simbólicos dentro de este ejercicio democrático, cuyo propósito es impulsar el diálogo, la participación y la incidencia de las mujeres en la vida pública del municipio.

Las 23 ponencias seleccionadas son:

1. Jessica Méndez García, con “Tejiendo Redes: El Manifiesto de la Maternidad Neurodivergente en Chihuahua”

2. Lolita Martina Batista Vigilio, con “Igualdad Laboral y No Discriminación”

3. Karla Lizeth Rivera Jiménez, con “La Paradoja de Chihuahua: Liderazgo Económico frente a la Deuda Estructural de Género”

4. Jessica Elena Urrutia Mejía, con “Autonomía, trabajo y derechos: la urgencia de oportunidades laborales reales para mujeres con discapacidad”

5. Karen Michel Varela Sotelo, con “Coordinación interinstitucional para el fortalecimiento de la efectividad de las medidas de protección para la mujer en el municipio”

6. Frida Sofía Tesillo Pallares, con “Protocolo especializado para prevenir la revictimización en la atención a mujeres víctimas de violencia”

7. Karen Thomas Paz, con “Equidad de oportunidades salariales”

8. Rosa Pilar Olivas Batista, con “Salud Integral para las mujeres indígenas”

9. María Elisa Mendoza Dozal, con “Salud mental y bienestar social de las mujeres desde el ámbito municipal”

10. Martha Teresa González Rentería, con “La autonomía económica de las mujeres”

11. Ruth Griselda Domínguez Montes, con “Empoderamiento a través de la salud mental e inteligencia emocional”

12. Samantha Monge Ramos, con “Educación y cultura para el bienestar de las mujeres: formación en STEAM como herramienta de transformación social”

13. Carmen Rosalía Gómez Castañeda, con “Que un embarazo no sea impedimento para continuar tu vida profesional”

14. Julia Guadalupe Corrales Villalobos, con “Educación: empoderamiento para las mujeres y factor de cambio en la cultura”

15. Marina Guadalupe Martínez Ortega, con “Manos que Cuidan, Manos que Producen”

16. Keila Maribel Valdivia Chaparro, con “Fortalecer la educación y enriquecer la cultura”

17. Sofía Chávez Prieto, con “Campañas Integrales de Atención a la Mujer (CIAM)”

18. Mariely Campos Velasco, con “La violencia sexual que aprendimos a callar”

19. Azucena Ochoa Heredia, con “Dignidad laboral y acceso a la justicia para las mujeres en Chihuahua”

20. Ximena Ortega Chávez, con “Campañas comunitarias de educación sexual para mujeres en zonas de atención prioritaria”

21. Karla Ivette Núñez Yáñez, con “La fuerza de las mujeres que sostienen Chihuahua”

22. Ana Cristina Palomo Contreras, con “Y a ellas, ¿quién las defiende?: Vulneración de las niñas en contextos de alta marginación”

23. Imelda Prieto Mendoza, con “La participación política de la mujer en Chihuahua: avances, retos y perspectivas”

Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de abrir espacios institucionales donde la experiencia, la mirada y la voz de las mujeres formen parte directa de las decisiones que construyen el presente y futuro de Chihuahua Capital.