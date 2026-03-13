Construcción de puente en Los Nogales e Industrias va al 42% de avance

el objetivo de mejorar la movilidad en la zona norte de la ciudad, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, avanza con los trabajos de construcción del Paso Superior en la intersección de la vialidad Los Nogales y avenida de las Industrias, obra que actualmente presenta un 42 por ciento de avance general.

Actualmente, las labores se concentran en el montaje de trabes para la conformación de la superestructura de los puentes, habiéndose instalado hasta el momento 24 trabes de concreto reforzado en diferentes secciones de los cuerpos norte y sur.

De manera paralela, se realizan trabajos de cimbrado y colado de columnas, construcción de áreas de retorno, colocación de muros de tierra armada en las rampas, así como la conversión de la línea eléctrica de media tensión de aérea a subterránea, acciones que permitirán continuar con el desarrollo integral de la obra.

Debido a la presencia de maquinaria y personal especializado para el montaje de trabes, se exhorta a la ciudadanía a circular con precaución por la zona y respetar en todo momento los señalamientos preventivos colocados en el área de trabajo.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la ciudadanía al generar mejores conexiones viales con las que la ciudadanía pueda pasar menos tiempo en el tráfico y más tiempo con su familia recordando que las molestias son temporales pero los beneficios permanentes.