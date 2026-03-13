Prevé Protección Civil vientos moderados y mañanas frías para este fin de semana

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este fin de semana, se pronostican vientos moderados y temperaturas frías durante las mañanas en gran parte del estado.

Esta tarde-noche, la masa de aire polar que impulsa al frente frío 40 generará rachas con velocidades superiores a los 55 kilómetros por hora (km/h) en Valle de Zaragoza, Parral y San Francisco del Oro, con posibilidad de tolvaneras.

Para el sábado las ráfagas podrían superar los 65 km/h en municipios como Juárez, Ahumada y Guadalupe.La aproximación del frente frío número 41 a la frontera norte, propiciará el domingo ambiente fresco por la mañana. Durante la madrugada del lunes se prevé un enfriamiento gradual de las temperaturas, con mínimas de frías a muy frías y heladas en la Sierra Tarahumara.

Los vientos serán de 65 km/h en la franja fronteriza y habrá rachas de 55 km/h en el noroeste, centro y noreste, por lo que permanecerá la formación de tolvaneras en las carreteras Sueco-Juárez y Juárez-Janos.Las rachas podrían disminuir la visibilidad de los conductores y la estabilidad de estructuras ligeras.

Los municipios con mayor probabilidad de afectación por ráfagas superiores a los 45 km/h son Chihuahua, Cuauhtémoc, Janos, Casas Grandes y Jiménez.

También se prevén heladas en la zona serrana, particularmente en los municipios de Bocoyna y Guachochi.De acuerdo con el reporte de las unidades municipales de protección civil, durante últimas horas se registraron temperaturas máximas de 36.6 grados centígrados (°C) en Chínipas y 35.3 en Urique; hubo mínimas de -3.6°C en El Vergel (Balleza) y de -1.5°C en Majalca (Chihuahua).

Para proteger la integridad de la población ante estos cambios climáticos, la dependencia recomienda evitar la exposición prolongada a las corrientes de aire y asegurar láminas, toldos o cualquier objeto que pueda ser proyectado.

Al conducir por carretera, se exhorta a reducir la velocidad y encender las luces en caso de tolvaneras, para evitar accidentes por baja visibilidad, además de hidratarse constantemente y prestar especial atención a personas menores de edad y adultas mayores.