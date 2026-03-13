Ambigüedad en la ley limita sanciones por promoción anticipada: IEE

La consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Yanko Durán Prieto, señaló que el marco legal actual en materia electoral presenta ambigüedades que limitan la capacidad de la autoridad para sancionar ciertos actos de promoción política anticipada.

La funcionaria explicó que las leyes y lineamientos electorales establecen bases generales para regular la actividad política, pero no contemplan de manera específica todos los escenarios que pueden presentarse en la práctica. Esta situación abre espacio a diversas interpretaciones y a distintas formas de posicionamiento público por parte de actores políticos.

Indicó que, bajo estas condiciones, se han observado casos como la colocación de espectaculares, entrevistas en medios de comunicación o incluso portadas de revistas en las que se promueve la imagen de personas interesadas en participar en procesos electorales, sin que exista un llamado explícito al voto, lo que complica la aplicación de sanciones.

Durán Prieto reconoció que este tipo de situaciones ha generado inconformidad y críticas tanto de ciudadanos como de actores políticos; sin embargo, subrayó que el instituto debe actuar estrictamente conforme al marco normativo vigente.

“Como está construido nuestro marco normativo no tenemos mucha amplitud para actuar en determinadas situaciones”, expresó.