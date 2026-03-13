Renueva Municipio consejo de transparencia con tres ciudadanos

Así se refuerzan las prácticas de transparencia que buscan que los recursos públicos estén más cuidados

Tras un proceso de selección, se renovó el “Consejo Ciudadano de Transparencia y Rendición de Cuentas” del Gobierno Municipal, donde tres ciudadanos se integran para junto a funcionarios, trabajar en políticas públicas que mejoren los procesos para una administración más honesta y eficaz.

Esto fortalece la visión del alcalde Marco Bonilla, de hacer que el gobierno que encabeza cuente con las mejores prácticas en las que las familias confíen en que los recursos públicos estén cada vez más cuidados. Al contar con ciudadanos, se vigila que el Gobierno Municipal trabaje con claridad y responsabilidad, además refuerza la participación ciudadana.

El objetivo de esta renovación es dar oportunidad a que nuevas personas de la ciudadanía participen en el consejo y aporten ideas frescas; a la par, dicha renovación se realiza de manera escalonada con el objetivo de dar continuidad al plan de trabajo anual del propio consejo.

Durante la sesión para aprobar la renovación del Consejo, estuvo presente la Síndica Municipal, quien dio seguimiento al proceso para asegurar que la selección se realizara de manera correcta.

Los consejeros ciudadanos que concluyeron su periodo: Olga Chávez Dozal, Nohelia Carrasco y Daniel Almanza, se despidieron del cargo compartiendo la experiencia y los aprendizajes que les dejó su participación.

Con estas acciones, Chihuahua Capital busca seguir fortaleciendo la transparencia, no solo desde las leyes, sino también a través de la participación activa de la ciudadanía.