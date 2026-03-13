Decomisan 14 millones de dosis de fentanilo y más de 3 toneladas de cocaína en Colima

fuente: unotv

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el decomiso de 14 millones de dosis de fentanilo y varias toneladas de cocaína en altamar. El secretario destacó también la detención de personas involucradas en la venta y distribución de drogas.

Decomiso de millones de dosis de fentanilo

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, García Harfuch explicó que se aseguraron 271 kilogramos de fentanilo, lo que se traduce en 14 millones de dosis.