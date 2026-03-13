Advierte Mario Vázquez riesgos al federalismo en el “Plan B”

El senador del PAN por el estado de Chihuahua, Mario Vázquez advirtió con respecto al “Plan B”, que cualquier intento de regulación o intromisión del Gobierno Federal en la organización interna de estados y municipios representa un riesgo directo para el federalismo y la autonomía de las entidades federativas.

Señaló que, aunque en determinado momento puedan respaldar medidas orientadas al ahorro del presupuesto, el gobierno federal no debe decidir sobre la estructura o funcionamiento de los congresos locales o de los gobiernos estatales o municipales.

Alertó sobre la posibilidad de que las modificaciones legales a las leyes secundarias puedan invadir competencias estatales o incluso contradecir a la misma Constitución, lo que podría generar incertidumbre jurídica e incluso política.

Indicó que cualquier cambio al sistema electoral debe hacerse con diálogo que integre a la sociedad organizada, partidos políticos, organismos electorales, especialistas, pero sobre todo respetando la autonomía de los estados.

Con respecto al rechazo de parte de la Cámara de Diputados a la reforma constitucional indicó que la propuesta no representaba una solución a los problemas del país, “se hizo sin escuchar a la sociedad, a expertos ni a quienes participan directamente en los procesos electorales”, afirmó.

Vázquez también consideró que el rechazo a la iniciativa refleja un debilitamiento político del oficialismo, al no haber logrado consenso ni siquiera entre sus aliados.

Recordó que la credibilidad de las instituciones depende de que el voto sea respetado. Si esa confianza se pierde, se debilita todo el sistema político, no solo a un gobierno. “Que vengan más debates y más participación. La democracia se fortalece cuando los mexicanos pueden opinar y decidir sobre su futuro”, concluyó.