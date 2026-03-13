Guerra en Medio Oriente: el petróleo cerró por encima de USD 100 por segunda jornada consecutiva

fuente: infobae

En las últimas 24 horas, la Fuerza Aérea de Israel bombardeó más de 200 objetivos en el oeste y el centro de Irán, con apoyo de la Dirección de Inteligencia. Los blancos incluyeron lanzadores de misiles balísticos, sistemas de defensa aérea y plantas de producción de armas del régimen iraní.

Durante la madrugada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en redes sociales que las fuerzas estadounidenses tienen “una potencia de fuego sin igual, munición ilimitada y tiempo de sobra” y que están “destruyendo por completo el régimen terrorista de Irán”. Por la mañana, dijo que las fuerzas de su país llevarán a cabo ataques intensos contra objetivos iraníes la próxima semana.

Desde el interior de Irán, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) amenazó a opositores locales y advirtió que podrían enfrentar “un golpe aún más fuerte que el del 8 de enero”, en alusión a la represión de las protestas registradas ese mes contra el entonces régimen de Ali Khamenei en Teherán y otras ciudades.