Recuperan tractocamión y caja remolque con reporte de robo en la capital

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), aseguró un tractocamión y una caja remolque que contaban con reporte de robo, durante un operativo de vigilancia en las inmediaciones del ejido Rancho Enmedio, en el municipio de Chihuahua.

La intervención se realizó luego de que, mediante el sistema de localización GPS, se detectara la posible ubicación de un tractocamión reportado como robado, por lo que elementos estatales acudieron al sitio para verificar la información.

Al arribar al lugar, los agentes localizaron un tractocamión, el cual tenía enganchada una caja remolque, también con reporte de robo. Tras la consulta en las plataformas de seguridad, se confirmó que ambas unidades contaban con reporte vigente, por lo que se procedió a su aseguramiento.

Durante la intervención no se registraron personas detenidas. En el sitio se contó con la presencia del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, quien realizó las diligencias correspondientes para la entrega y resguardo de las unidades recuperadas.

La SSPE informó que el tractocamión y la caja remolque se encontraban cerrados y con su sello metálico intacto, por lo que fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad ministerial para continuar con las investigaciones correspondientes.