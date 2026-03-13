Emiten alerta vial por trabajos de mantenimiento en alumbrado público

El Gobierno Municipal informa a la ciudadanía sobre una alerta vial debido a trabajos de mantenimiento en el sistema de alumbrado público que se estarán realizando durante los próximos días en dos importantes vialidades de la ciudad.

Las labores contemplan cierre parcial de carril en un horario de 11:00 de la noche a 5:00 de la mañana, con el objetivo de afectar lo menos posible la circulación vehicular. Los puntos donde se desarrollarán estos trabajos son:

Martes 17: Periférico de la Juventud y Circuito Universitario

Miércoles 18: Avenida Tecnológico y Nogales Ante estas acciones, Jorge Márquez, trabajador de la Dirección de Mantenimiento Urbano en el área de Alumbrado Público, invitó a las y los ciudadanos a transitar con precaución por las zonas mencionadas, ya que tanto él como sus compañeros realizan estas labores con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la seguridad de las familias.

“Pedimos a la ciudadanía manejar con cuidado al pasar por estos puntos, ya que nuestro trabajo es precisamente para brindar mayor iluminación y seguridad para todas y todos los capitalinos y también para nuestras propias familias. Todos los días trabajamos para iluminar Chihuahua Capital”, expresó.

Asimismo, se destacó que el alcalde Marco Bonilla se mantiene atento a estas labores, impulsando acciones que permitan continuar fortaleciendo los servicios públicos y consolidar a la ciudad como una capital de trabajo y resultados.

El Gobierno Municipal agradece la comprensión de la ciudadanía y reitera el llamado a respetar los señalamientos viales y extremar precauciones al circular por las zonas donde se desarrollarán estos trabajos.