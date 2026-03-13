Fijan nueva fecha para audiencia constitucional de Mápula

El secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, Roberto Fuentes Rascón, informó que ya fue reprogramada la audiencia constitucional relacionada con el caso Mápula, la cual se llevará a cabo el próximo 24 de marzo a las 9:30 de la mañana.

El funcionario explicó que originalmente la audiencia estaba prevista para el 23 de febrero, siendo la décima quinta ocasión en que se programaba; sin embargo, nuevamente fue diferida por determinación del órgano jurisdiccional.

“El 23 de febrero estaba programada la audiencia constitucional por décima quinta ocasión; sin embargo, de nueva cuenta fuimos informados de su diferimiento”, señaló Fuentes Rascón.

De acuerdo con el secretario del Ayuntamiento, el aplazamiento se debió a que el perito en materia de uso de suelo y agua, designado por el Primer Juzgado de Distrito, solicitó una serie de documentos adicionales para poder elaborar su dictamen técnico.

Fuentes Rascón indicó que se espera que dicha documentación ya haya sido entregada al especialista, con el objetivo de que pueda emitir su dictamen antes de la audiencia programada para el 24 de marzo, lo cual permitirá avanzar en el proceso judicial relacionado con este proyecto.