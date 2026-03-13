Presentan “Impulso CANACO”, programa de financiamiento para fortalecer a empresarios locales

La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) presentó el programa “Impulso CANACO”, una iniciativa realizada en conjunto con FIDEAPECH que busca apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas mediante esquemas de financiamiento accesibles y alianzas estratégicas orientadas a fortalecer la digitalización y competitividad del comercio local.

El presidente de la Cámara, Alejandro Lazzarotto, explicó que el objetivo principal del programa es brindar herramientas a empresarios de distintos tamaños, desde micro y pequeños hasta medianos y grandes que enfrentan dificultades económicas o atraviesan momentos de crisis.

Durante el anuncio, Lazzarotto destacó la presencia del secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Alejandro Fernández Gamboa, quien respaldó la estrategia para fortalecer al sector empresarial.

El dirigente empresarial informó que, a través de Nacional Financiera, se contará con una bolsa de financiamiento de 100 millones de pesos, recursos que estarán disponibles para apoyar a empresarios que busquen impulsar o recuperar sus negocios.

Asimismo, adelantó que ya se han recibido las primeras solicitudes para acceder al programa. Entre los requisitos principales se encuentra ser socio de CANACO, lo que permite comprobar que se trata de empresas formalmente establecidas.

Con esta iniciativa, el organismo empresarial busca fortalecer la actividad comercial y apoyar la estabilidad de las empresas locales, particularmente en un contexto económico que exige mayor innovación y acceso a financiamiento para mantener la competitividad.

