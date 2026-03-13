Barrieron a los Indios

Dorados de Chihuahua finiquitó su boleto a una nueva final tras vencer 102-87 a los Indios de Ciudad Juárez en el Juego 3 de la ronda semifinal de la Liga de Básquetbol Estatal, disputado la noche del jueves en el Gimnasio Josué “Neri” Santos. Chihuahua alcanzó su undécima final de manera consecutiva, además iniciará en casa la serie por el título.

Así mismo, el conjunto dirigido por Jorge Elorduy logró la victoria 15 al hilo para continuar invicto en la presente campaña. Mikh McKinney fue el líder encestador con 24 puntos, Jaron Martín anotó 18, Jose Estrada sumó 17 unidades, Charles Mitchell acumuló 11 tantos. En el inicio del juego ambas defensivas se mostraron con alta energía, mientras que la visita intentó por la vía de la larga distancia para adelantarse en el tanteador. Por los Indios, Joseph French encestó par de triples al hilo para acercar a los locales.

La respuesta llegó en la zona pintada por la vía de Charles Mitchell para situar el 22-16 en el primer periodo. En el segundo cuarto, el cuadro aborigen logró regresar para adquirir el liderato en los aciertos de Daniel Soto y Alex Villanueva, además en la lucha por los tableros, Nikita Konstantynovskyi aumentó a cinco unidades en favor de los de casa. Jaron Martin descontó con un largo triple, aunque los Indios se fueron al descanso con marcador de 46-44. Durante el tercer capítulo, el bicampeón volvió al frente incluso adquiriendo doble dígito en la ventaja tras canastas de Mikh McKinney. Raphiael Putney incrementó el tanteador colocando el electrónico 76-63, después de un cuarto de 32 puntos para los visitantes. Para los 12 minutos finales, Indios peleó con los disparos de Daniel Soto en el perímetro, en contraparte, la velocidad de Mikh McKinney castigó a la tribu manteniendo el margen por 10 tantos.

Chihuahua superó de nueva cuenta en la serie la barrera de los 100 puntos sentenciando el encuentro y consiguiendo el pase a la gran final tras el triunfo 102-87. Dorados forzó 24 pérdidas de balón y totalizó 10 rebotes más que el oponente para generar segundas oportunidades. Por su parte, a pesar del doble-doble de Nikita Konstantynovskyi al lograr 20 unidades con 12 rebotes, el equipo fronterizo cayó con la cara al sol. Daniel Soto terminó con 19 tantos, Joseph French con 15, Alex Villanueva totalizó 14 puntos.

El actual bicampeón esperará al ganador de la serie entre Apaches de Chihuahua y Soles de Ojinaga, con ventaja al momento de 2-1 para los capitalinos tras caer en Ojinaga este jueves. *Semifinal 2026 – LBE* Juego 1 Dorados de Chihuahua 119-69 Indios de Ciudad Juárez Sábado 7 de marzo Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre Juego 2 Dorados de Chihuahua 105-75 Indios de Ciudad Juárez Domingo 8 de marzo Gimnasio Manuel Bernardo Aguirre Juego 3 Dorados de Chihuahua 102-87 Indios de Ciudad Juárez Jueves 12 de marzo Gimnasio Josué “Neri” Santos Dorados avanza 3-0 a la gran final