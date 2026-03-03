Reconocen en Canadá modelo de Policía Minera de la SSPE Chihuahua

Como parte de la gira de trabajo realizada en Canadá por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, representantes de empresas del sector minero reconocieron el modelo y los resultados alcanzados por la Policía Minera en Chihuahua.

El reconocimiento se dio en el marco de reuniones sostenidas con directivos del rubro, quienes destacaron la importancia de contar con un esquema especializado de seguridad para la protección de operaciones estratégicas.

En este sentido, Rodolfo Devercelli, vicepresidente Legal y de Asuntos Corporativos de la empresa minera Alpayana, señaló que el modelo implementado en Chihuahua debe ser promovido a nivel internacional.

“Las iniciativas que tiene el estado de Chihuahua en asuntos de seguridad con la Policía Minera nos parecen temas muy importantes y que deben ser promovidos; estamos muy contentos y de verdad sentimos que es un estado minero que protege la minería, protege la inversión y, sobre todo, protege a las personas”, expresó Devercelli.

Asimismo, Loya Chávez, en compañía del secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández, sostuvo una reunión posterior con directivos de las empresas canadienses GoGold Resources y Axo Copper, Brad Langille y Glen Jessome, con quienes compartieron experiencias y fortalecieron un vínculo sólido de colaboración.

De nueva cuenta, la Policía Minera fue uno de los temas centrales del encuentro, al destacar que una corporación estatal destine esfuerzos especializados para la protección de sectores estratégicos, generando certeza operativa y confianza para la inversión.

El secretario Gilberto Loya Chávez reiteró que Chihuahua continuará consolidando este modelo como un referente nacional e internacional en materia de seguridad minera, fortaleciendo la relación con el sector productivo y reafirmando que con seguridad damos resultados.