Promueven la transparencia en jóvenes; Marco Bonilla brinda conferencia en la UACH

El alcalde Marco Bonilla, brindó una conferencia sobre la importancia de los datos abiertos en el marco de la celebración global del Open Data Day, frente a jóvenes universitarios en el Polifórum de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Durante este encuentro, el Alcalde los exhortó a participar y ser ciudadanos informados de las acciones que se realizan desde los diversos gobiernos, para que ellos sepan en qué se usan los recursos públicos.

Para tal motivo, Marco Bonilla les señaló que él y los miembros del gabinete cargan su declaración tres de tres en la página del Gobierno Municipal, libre a consultarse para la ciudadanía.

En esta jornada participaron el director de la Facultad de Filosofía y Letras, Javier Contreras; y la coordinadora de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos del Gobierno Municipal, quienes también hablaron acerca de la importancia de los datos abiertos, lo cual es benéfico para la sociedad misma.

Uno de los momentos cumbres del evento fue la presentación oficial del Consejo Consultivo de Datos Abiertos del Municipio de Chihuahua, organismo, integrado por académicos, expertos y miembros de la sociedad civil, quienes vigilarán y potenciarán la Política de Datos Abiertos de la capital, asegurando que la información publicada sea útil, accesible y de alta calidad para la toma de decisiones.

Por otro lado, se contará con diversas actividades como una conferencia magistral, titulada “El Poder de los Datos: Transparencia, Innovación y Decisiones Inteligentes”, a cargo del Rodrigo Domínguez García, investigador del CIMAV y experto en Inteligencia Artificial.

Durante su intervención, Domínguez subrayó que los datos abiertos no son solo cifras, sino herramientas que, mediante el análisis correcto, permiten resolver problemas públicos complejos, afirmando que la inteligencia artificial y el análisis de datos son los puentes que conectan la transparencia gubernamental con la innovación ciudadana.

El evento concluyó con un llamado a las y los jóvenes universitarios a aprovechar el Portal de Datos Abiertos del Municipio, invitándolos a ser partícipes activos en la creación de soluciones tecnológicas que beneficien a Chihuahua Capital.