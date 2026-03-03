La herencia de los mil millones: el imperio oculto de Alí Khamenei desde Londres hasta Mallorca

fuente: infobae

Mientras la República Islámica de Irán atraviesa uno de sus momentos más críticos tras la reciente eliminación de su Líder Supremo, Alí Khamenei, en una operación militar el pasado fin de semana, el mundo empieza a descorrer el velo de una de las mayores fortunas privadas del planeta. Según un artículo publicado recientemente por el diario israelí Ynet, Khamenei no solo dejó un vacío de poder político y religioso, sino una herencia colosal que oscila entre los 100.000 y 200.000 millones de dólares.

Esta cifra, que supera con creces el doble de las exportaciones anuales de petróleo de Irán en 2025, contrasta violentamente con la realidad de un pueblo iraní sumido en la pobreza extrema, la devaluación y la escasez de servicios básicos. Sin embargo, para los observadores en Occidente, el dato más revelador es la expansión de este imperio hacia mercados estratégicos, con una presencia sorprendentemente sólida en países de habla hispana como España y Venezuela.

La paradoja del ascetismo y los lujos en Mallorca

Durante décadas, Khamenei cultivó una imagen de hombre austero. Relataba con frecuencia sus orígenes en una vivienda de 60 metros cuadrados y una vida de sacrificios. No obstante, la investigación de Ynet describe esta fachada como una “psicosis de propaganda” diseñada para el consumo interno. Detrás de los sermones sobre el desapego material, la familia Khamenei, especialmente a través de sus hijos, ha tejido una red de inversiones que tiene a España como uno de sus destinos predilectos para el blanqueo y la seguridad financiera.