Aplican más de 8 millones de vacunas contra el sarampión

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes dio a conocer las cifras de vacunación contra el sarampión en las últimas tres semanas, durante la mañanera del pueblo de este 3 de marzo en Palacio Nacional.

“En este último año, desde que inició el primer caso de sarampión en Chihuahua en febrero de 2025, hemos aplicado ya 22 millones de dosis de sarampión. Esto significa que hemos aplicado prácticamente en un año lo que se aplicaba en 5 o 6 años de un año normal, simplemente siguiente las coberturas”, declaró el funcionario.

Recordó la importancia de aplicarse la vacuna pertinente para evitar el contagio de la enfermedad viral y ayudar a frenar los altos índices de transmisiones que se han registrado desde su comienzo el año pasado.

Vacunas aplicadas por semana 2026

Durante los dos primeros meses del 2026, se suministraron más de 8.4 millones de dosis a infantes y personas de 20 a 49 años.

Entre el 3 de enero y el 9 de enero se aplicaron 270 mil dosis.

Del 10 al 16 de enero se aplicaron 219 mil dosis.

Entre el 17 y el 23 de enero se aplicaron 397 mil dosis.

Del 24 al 30 de enero se aplicaron 817 mil dosis.

Entre el 31 de enero y el 6 de febrero se aplicaron 876 mil dosis.

Del 7 al 13 de febrero se aplicaron 1.7 millones de dosis.

Entre el 14 y el 20 de febrero se aplicaron 3.4 millones de dosis.

Del 21 al 27 de febrero se aplicaron 3.3 millones de dosis.