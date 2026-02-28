Lo encuentran sin vida en la Infonavit Nacional; se despidió de sus padres en llamada

Un hombre de 35 años fue localizado sin vida la noche del martes en el interior de un domicilio ubicado en la calle Aztecas número 10026, en la Colonia Infonavit Nacional, luego de que sus padres acudieran al lugar tras recibir una llamada telefónica de despedida.

De acuerdo con el reporte preliminar, la madre informó a las autoridades que su hijo se comunicó para despedirse, lo que los alertó de inmediato. Al llegar a la vivienda y no poder ingresar, los padres saltaron el muro del patio y, al entrar al inmueble, encontraron a su hijo en la sala con una cuerda al cuello.

Elementos de la Policía Municipal arribaron como primeros respondientes, acordonaron el área y notificaron a las autoridades correspondientes. Posteriormente, agentes ministeriales se hicieron cargo de la escena y realizaron las diligencias iniciales para la recopilación de indicios.

Las autoridades señalaron que se actuó conforme al protocolo establecido y que serán los peritajes los que determinen las causas del deceso. Hasta el momento, no se han dado a conocer resultados oficiales ni se ha confirmado la naturaleza del hecho.