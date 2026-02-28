Netanyahu dice que hay señales de que el líder supremo Jamenei murió en el ataque a Irán
Tags :Ataquedestacadolider
fuente: BBC
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se acaba de pronunciar sobre los ataques de su país y EE.UU. a Irán, y sobre el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.
Según Netanyahu, cada vez hay más señales de que “este dictador” murió en el ataque.
Autoridades iraníes aseguraron previamente que Jamenei está vivo.
La fragmentada oposición de Irán incluye figuras que viven en el extranjero, como Reza Pahlavi, el príncipe heredero del sha de Persia, y otras que están dentro del país, como los reformistas