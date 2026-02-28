Lleva JMAS curso “Plomería para Mujeres” a la colonia Villas del Real

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua llevó el curso “Plomería para Mujeres” a la colonia Villas del Real, donde integrantes del club del abuelo aprendieron sobre el funcionamiento de las redes internas y externas de agua potable en los domicilios.

Durante el curso, se enseñó la manera en la que se pueden detectar fugas fácilmente y cómo funciona el arco del medidor, con el fin de obtener una lectura correcta del consumo del vital líquido.

El director ejecutivo de la JMAS Chihuahua, Alan Falomir, destacó que se proporcionó a los asistentes una guía detallada para establecer un sistema de localización de fugas eficiente en los domicilios, así como formas de mantener una supervisión constante, a fin de reducir el consumo de agua.

Para las personas, organizaciones o planteles educativos que deseen más información sobre el curso, pueden comunicarse al número telefónico (614) 363 9719 mediante llamada o mensaje de WhatsApp, o a través de las redes sociales del organismo.