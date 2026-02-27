Pierde la vida plomero tras caer de un segundo piso en la colonia Mármol II

Un hombre de 45 años perdió la vida luego de caer del techo de una vivienda de dos pisos en la colonia El Mármol II, cuando realizaba trabajos de plomería.

El accidente se registró en el domicilio marcado con el numeral 8250 de la calle Felipe Ángeles, donde vecinos realizaron el reporte al número de emergencias 911 al observar que la persona había caído desde la segunda planta del inmueble.

Al lugar acudieron paramédicos y elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes intentaron brindarle los primeros auxilios; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones provocadas por la caída.

Agentes de la Policía Municipal acordonaron el área para preservar la escena, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado inició con las indagatorias correspondientes para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley.