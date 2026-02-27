Gestiona Arturo Medina equipo para escuelas de Gpe. y Calvo; “Gobernadora nos atendió, ya enviamos mobiliario”.
En un acto encabezado por la gobernadora de la entidad, la maestra María Eugenia Campos Galván, se atendieron las gestiones de Arturo Medina, diputado por el Distrito 22, al que pertenece Guadalupe y Calvo, para la dotación de mobiliario y equipamiento en escuelas de dicho municipio.
Dentro del mobiliario que Medina concretó para enviar a niñas y niños del municipio serrano se encuentran calentones, aires acondicionados, butacas y luminarias para los planteles educativos. Medina agradeció a la gobernadora la atención prestada a sus gestiones y señaló que este trabajo es solo una parte de una estrategia integral para fortalecer a Guadalupe y Calvo.
El legislador agradeció el apoyo de la gobernadora Maru Campos y del director del Instituto para la Infraestructura Educativa, Iván Ortega, por el respaldo en la tarea de fortalecer a Guadalupe y Calvo y a los municipios de la sierra. Al respecto, señaló que el gobierno de Campos Galván se ha caracterizado por su trabajo permanente a favor de la educación y el desarrollo de la región serrana.
Medina señaló que es necesario atender estas necesidades básicas del municipio, pues la situación que atraviesan las familias no es sencilla y alguien debe atender lo esencial; por lo tanto, mejorar las condiciones en que niñas y niños permanecen en las escuelas resulta prioritario.
“Que sepan las familias que no están solas; yo no me voy a distraer en confrontaciones que no llevan a ningún lado; aquí lo que realmente importa es que la gente esté bien y que el municipio se recupere para la gente”, dijo, y adelantó que en próximos días enviarán más apoyo a las comunidades.
Finalmente, el priista informó a la población que se encuentra colaborando en la atención de las personas que han sido desplazadas de sus comunidades y aseguró que se mantiene en comunicación permanente con las autoridades en materia de seguridad para impulsar acciones que garanticen que la situación no se siga repitiendo.