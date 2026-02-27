Catean domicilio de la UP; aseguran más de 100 paquetes de supuesta droga

Policías municipales de la Subdirección de Inteligencia participaron en un cateo efectuado a una vivienda de la calle Juan Escutia en la colonia U. P. donde se aseguraron un total de 111 bolsas de diferentes sustancias nocivas, las cuales presuntamente serían distribuidas con fines de narcomenudeo.

En el operativo respaldado con una orden de cateo bajo la causa penal 339/2026 participó conjuntamente personal de la AEI y DEFENSA para asegurar 73 bolsas de una sustancia similar al cristal con diferente peso, así como 38 bolsas de una hierba verde y seca en apariencia marihuana, que suman los 111 paquetes de hule asegurados.

Durante el cateo se detuvo a Juan Isaac M. G., de 36 años de edad y una mujer de 62 que se encontraba junto con él, a su vez, toda la evidencia localizada quedó a cargo de la Unidad Especializada en Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado con el fin de dar seguimiento y continuar integrando la carpeta de investigación correspondiente.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.