Inicia Municipio programa “Manos a la Cancha” para mejorar espacios deportivos.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD), dio arranque al programa de intervención “Manos a la Cancha” con el objetivo de reforzar los trabajos de rehabilitación y acciones correctivas en espacios deportivos.

Acompañados de deportistas, padres de familia y vecinos de la colonia de Chihuahua 2000 se realizaron las primeras dos jornadas de intervención comunitaria en cuatro canchas de usos múltiples en calles de Simón Sarlat Nava, cancha de futbol rápido y ‘media cancha’ sobre vialidad Nogales y Sosa Vera.

El director del IMCFD, Juan José Abdo Fierro, dio a conocer que el programa tiene la finalidad de involucrar a la comunidad cuando la dependencia acuda a realizar los trabajos de mantenimiento a fin de concientizar el impacto que tiene, fomentar la apropiación y cuidado de los espacios.

Con la participación de los comités de vecinos de Chihuahua 2000 y escuelas de futbol se realizó la convivencia además de impulsar nuevas prácticas deportivas como pickleball con Zuany Martínez y handball a cargo de los seleccionados nacionales Orlando Loya y Daniel Marquez, además de activación con zumba para adultos mayores.

A través del Departamento de Infraestructura del IMCFD se realizaron trabajos de pintura en canchas, porterías, soldadura en tableros de básquetbol, en mallas perimetrales, además de la atención de luminarias, reparación de malla ciclónica y pintura en piso.

Con la participación de la comunidad de usuarios que hacen uso de las instalaciones deportivas, así como vecinos de las zonas, se realizarán las intervenciones de rehabilitación y activaciones físicas en diversas unidades y canchas deportivas en el Municipio de Chihuahua.