Desmiente regidora Rosa Isela Martínez a asesor de Brenda Rios.

Mintió a la opinión pública y su renuncia será efectiva hasta el sábado 28 de febrero

A través de sus redes sociales, la regidora del PAN Rosa Isela Martínez, detalló que el asesor de la diputada Brenda Francisca Rios, conocido como comandante Chupa, mintió al señalar por diversos medios que había renunciado a su cargo como funcionario público en el H. Congreso del Estado, esto tras presuntas acusaciones de misoginia y violencia contra las mujeres, niñas y niños en sus redes.

Mediante un oficio, que avala la solicitud oficial por parte de Brenda Rios dirigida al Congreso, la regidora Rosa Isela demostró que Adrián Sánchez. “comandante Chupa”, mintió, ya que previamente dijo que había renunciado a su cargo el día de ayer y el documento constata que dicha separación del cargo será hasta mañana sábado 28 de febrero.

La regidora, comentó que Brenda Rios continúa protegiendo a su asesor, ya que el oficio describe que fue una renuncia “voluntaria” y no una petición de la diputada morenista, a pesar de las pruebas de violencia contra las mujeres exhibidas en días pasados.

Por otra parte la regidora anunció que la hora en que se presentó dicho documento fue a las 2:43 de la tarde del día viernes 27 de febrero, tiempo después de que diversas regidoras de la misma fracción edilicia del PAN dentro del Ayuntamiento de Chihuahua, se presentaran para exigir la denuncia de dicho funcionario.

Con esto se constata que el asesor y pseudo reportero morenista, intentó enganar a la opinión pública y a las y los chihuahuenses.