Participa Comisionado Presidente del ICHITAP en celebración de la Segunda Sesión Ordinaria del SEA.

“Chihuahua cuenta con instituciones fuertes en el combate a la corrupción”, manifestó el Comisionado Presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) Sergio Rafael Facio Guzmán, al finalizar la Segunda Sesión Ordinaria del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), con la que concluyó Jesús Abdala Ayub Yepiz su periodo como Presidente del SEA y también como integrante del Comité de Participación Ciudadana.

En esta sesión celebrada en instalaciones del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el Presidente del SEA presentó el Informe Anual 2025 de resultados y avances del Comité Coordinador Estatal, el cual fue aprobado por manera unánime por los asistentes.

También se presentó por parte de la Presidencia del Comité Coordinador del SEA, la propuesta de recomendaciones no vinculantes, la cual igualmente fue aprobada de manera unánime.

Posteriormente, Jesús Abdala Ayub Yepiz, ya en el tema de Asuntos Generales, brindó su último mensaje al frente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

Además, esta Segunda Sesión Ordinaria, permitió también que los integrantes del Comité Coordinador del SEA, dieran la bienvenida a Gisela Analí Rodríguez Burciaga, como próxima presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción.

En la sesión celebrada este día, estuvieron presentes el Presidente del Comité Coordinador del SEA, Jesús Abdala Ayub Yepiz; Alejandro Tavares Calderón, Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; Francisco Javier Acosta Molina, Magistrado Presidente de Tribunal de Disciplina Judicial; Roberto Javier Fierro Duarte, Secretario de la Función Pública; además de la participación del Secretario Técnico del Comité Coordinador del SEA, Felipe Alejandro Salas Plata Cázares.