Habrá vacunación y desparasitación gratuita de mascotas en Jardines del Sol: Municipio.

Este sábado 28 de febrero, de 10:00 am a 2:00 pm o hasta agotar existencias.

El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, invita a la jornada gratuita de vacunación y desparasitación para mascotas, que se realizará este sábado 28 de febrero, de 10:00 am a 2:00 pm, o hasta agotar existencias, en el CEDIPOL ubicado en avenida Paseo del Real número 18501, colonia Jardines del Sol.

Durante la jornada se brindarán, sin costo, los siguientes servicios:

Vacunación antirrábica (para animalitos mayores de 3 meses).

Vacunación quíntuple, previa valoración por personal médico veterinario.

Desparasitación cutánea o externa

Registro Municipal de Mascotas.

El Gobierno Municipal hace un llamado a las y los vecinos que cuidan o alimentan perritos en situación de calle a que los acerquen para recibir atención. Mantener animales vacunados y desparasitados no solo protege su salud, sino que también contribuye a la prevención de enfermedades de toda la comunidad.

Con estas acciones se busca apoyar la economía familiar y fortalecer una cultura de cuidado, respeto y responsabilidad hacia los animales de compañía, además forma parte del compromiso permanente del Municipio por acercar servicios esenciales de salud animal a más colonias de Chihuahua.

Se invita a la ciudadanía a acudir dentro del horario establecido, ya que la atención se brindará conforme al orden de llegada y hasta agotar existencias.