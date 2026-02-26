Invita Municipio a Maestría de Análisis e Investigación Criminal en la Universidad de las Mujeres.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y la Organización Mundial de Alfabetización (WLO), invitan a las mujeres del estado a profesionalizarse con la Maestría en Análisis e Investigación Criminal, que forma parte de la oferta académica del programa de Universidad de las Mujeres, con becas que permiten ampliar el acceso a estudios de posgrado de alta especialización.

Esta Maestría Oficial Universitaria se cursa a lo largo de 20 meses e integra 10 asignaturas enfocadas en áreas estratégicas como criminología ambiental, perfilación criminal avanzada y tipologías delictivas, elaboración de informes criminológicos y criminalísticos, criminología vial, criminología cibernética, cuerpos policiales y ciencias forenses, así como investigación criminológica internacional, brindando una formación sólida y actualizada en el análisis del fenómeno delictivo.

Al concluir el programa, las egresadas podrán desempeñarse como analistas criminales, investigadoras de delitos complejos, peritas en análisis criminal, asesoras en seguridad pública, consultoras en inteligencia criminal o investigadoras en ciencias forenses y criminalísticas, contribuyendo desde distintos ámbitos a la prevención del delito, la investigación científica y el fortalecimiento de la justicia.

Con esta oferta educativa, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar la participación de las mujeres en áreas estratégicas para la seguridad y la toma de decisiones, fortaleciendo su liderazgo, autonomía económica y presencia en espacios tradicionalmente ocupado por hombres.

Para más información e inscripciones, las interesadas pueden comunicarse al 072 extensión 2620, al 614-539-04-08, o escribir al correo universidadimm@mpiochih.gob.mx.