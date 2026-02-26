Avanza Municipio en la construcción de las tres soluciones viales.

Se exhorta a la ciudadanía a circular con precaución por las diferentes áreas de trabajo.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa con el proceso de construcción de las tres soluciones viales en puntos estratégicos de Chihuahua Capital, registrando avances clave para mejorar la movilidad de las familias.

El titular de la dependencia, Carlos Rivas, informó que cada uno de los proyectos avanza con firmeza, y que dos de las tres obras ya superan el 30 por ciento de su construcción total.

En el caso de la Gaza de Incorporación de la avenida Teófilo Borunda y el periférico de la Juventud, Rivas Martínez explicó que se continua con la excavación en rampa de inicio para capas de pavimento y estribo No. 1, así como en área de isletas para nueva lateral del periférico de la juventud. También se labora en la reubicación de la línea de conducción de agua potable para posteriormente continuar con las excavaciones pertinentes.

Como parte de la logística de esta obra, se instaló un taller a pocos metros del área de trabajo para el suministro de placa de acero destinada a la fabricación de vigas de cajón.

Por su parte, en el Paso Superior de la vialidad Los Nogales y avenida de las Industrias, se colocan muros de tierra armada en la rampa de acceso, se realiza relleno de terraplén y se avanza en el habilitado de acero y cimbrado de cabezales, además del colado de concreto en distintas columnas del cuerpo norte.

En el cuerpo sur, se llevan a cabo excavaciones, colocación de escamas decorativas y muros de tierra armada en la rampa, así como el vaciado de concreto en cabezales y secciones de columnas. También se trabaja en la plantilla y zapata del estribo poniente.

Adicionalmente, continúa la fabricación de trabes para la superestructura y se inició la instalación de registros para convertir la línea de media tensión del aérea a subterránea, en coordinación con empresas de fibra óptica.

En cuanto al Paso Superior que se construye en la carretera Chihuahua-Aldama y avenida Fuerza Aérea, continúan los trabajos de terracería en la última etapa de la glorieta y el colado de concreto en diferentes secciones de la misma; además, se realizan labores de tierra armada, armado de cabezal y cimbrado en columnas.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a circular con precaución por las distintas áreas de trabajo, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios serán permanentes para todas las familias de Chihuahua Capital.