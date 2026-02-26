Clausura Municipio yonke al norte de la ciudad tras registrarse incendio.

El Gobierno Municipal informa que hoy se registró un incendio en un yonke ubicado al norte de la ciudad, el cual fue atendido de manera oportuna por elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, el H. Cuerpo de Bomberos , así como policías de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Tras las labores de control y verificación en el lugar, y derivado de la revisión correspondiente, se procedió a la clausura del establecimiento por incumplimiento en medidas de seguridad, conforme a la normatividad vigente.

Las autoridades municipales reiteran que estos operativos tienen como objetivo salvaguardar la integridad de la ciudadanía y prevenir riesgos mayores, por lo que continuarán realizando inspecciones para verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad y protección civil.