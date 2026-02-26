Entrega alcalde Marco Bonilla reconocimientos a ganadores del FOMAC 9.

El alcalde Marco Bonilla encabezó la ceremonia de entrega de reconocimientos a las y los beneficiarios de la novena emisión del Fondo Municipal para Artistas y Creadores (FOMAC), programa que impulsa el talento local y fortalece el desarrollo cultural de la Capital.

Durante su mensaje, el edil reconoció el talento de las y los artistas chihuahuenses y expresó su orgullo por cada uno de los proyectos seleccionados, señalando que invertir en cultura es apostar por el presente y el futuro de la ciudad. Asimismo, resaltó que el FOMAC nació en 2017, durante la administración municipal encabezada por la hoy gobernadora Maru Campos, con el objetivo de abrir puertas a creadoras y creadores que inician con una idea, un boceto o un ensayo que puede transformar vidas.

En esta novena edición, el Gobierno Municipal destinó 4.2 millones de pesos para respaldar 44 proyectos que representan el trabajo de 62 artistas chihuahuenses. Además, se recibieron alrededor de 400 postulaciones, cifra que refleja el dinamismo y crecimiento de la comunidad artística local.

En su intervención, la artista seleccionada Damaris Martínez, en representación de las y los beneficiarios, señaló que formar parte del FOMAC representa la oportunidad de profesionalizar un impulso creativo que muchas veces nace de manera intuitiva, así como la validación de una forma de mirar, cuestionar y conectar con los demás a través del arte y destacó que crear es un acto de fe y disciplina, que inicia en la observación y la búsqueda constante.

Por su parte, la directora del Instituto de Cultura del Municipio, Fernanda Bencomo, informó que desde su creación el FOMAC ha invertido más de 23 millones de pesos en nueve emisiones, respaldando más de 290 proyectos de artistas, investigadores, colectivos y gestores culturales. Añadió que el programa beneficia a creadoras y creadores de disciplinas como danza, artes visuales, teatro, música, letras, medios audiovisuales, gastronomía y patrimonio cultural.