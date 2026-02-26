Municipio y vecinos de Los Olivos y Cafetales colaboran para mejorar parques.

Ambas colonias ganaron dentro del Presupuesto Participativo y se trabaja en que cuenten con una rehabilitación óptima en dichos espacios públicos.

El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Participación Ciudadana, se reunió con vecinos de las colonias Los Olivos y Cafetales, para trabajar juntos en la próxima rehabilitación que habrá en parques de estos lugares, lo anterior ya que fueron proyectos ganadores dentro del Presupuesto Participativo edición 2026.

Mediante la iniciativa “Diseña tu Parque” se realizaron mesas de trabajo junto con dependencias municipales para enriquecer el diseño de sus espacios públicos y fortalecer las intervenciones que se desarrollarán en cada colonia.

Durante las jornadas, la ciudadanía conoció a detalle el proyecto por el que votó y propone adecuaciones que permiten ajustar el anteproyecto original dentro del presupuesto ya asignado, priorizando las necesidades reales del entorno.

En las sesiones también participaron dependencias como Obras Públicas, Seguridad Pública, Mantenimiento Urbano, entre otras, quienes atienden directamente las solicitudes planteadas por cada sector y orientan sobre los alcances técnicos y operativos de las propuestas.

Lo anterior busca permitir que los proyectos se fortalezcan mediante un proceso de diseño colaborativo que promueve la corresponsabilidad vecinal y consolida espacios públicos construidos desde la comunidad.

Se invita a más vecinos a que se sumen a estas mesas de trabajo, ya que próximamente habrá más reuniones en otras etapas de las obras. Asimismo, también se buscará intervenir en otras colonias que hayan ganado dentro del Presupuesto Participativo.