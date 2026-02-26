Aumenta la preocupación en EU por la agudeza mental de Trump, según las encuestas.

Forbes

Una mayoría de estadounidenses muestra una creciente preocupación por la agudeza mental del presidente de EU, Donald Trump, y considera que el mandatario, de 79 años, se volvió “errático” con la edad, muestran distintas encuestas.

Un sondeo de Reuters/Ipsos publicado el martes -día en el que Trump pronunció su discurso sobre el Estado de la Unión- indica que un 61% de los adultos en Estados Unidos describe a Trump como “errático” a medida que envejece.

Esta es una opinión que comparten no solo por la inmensa mayoría de los demócratas, un 89%, sino también un tercio de los republicanos y la mayor parte de los independientes (64 %).

Sin embargo, el 81% de los republicanos considera que Trump sigue mostrando “agudez mental” y que es capaz de manejar los desafíos de la presidencia, mientras que solo el 19% de los demócratas y el 36% de los independientes piensan de esta manera.

En conjunto, solo el 45% de los encuestados afirma que el mandatario goza de estas capacidades, una caída con respecto al 54% que pensaba de esta manera en septiembre de 2023.

La encuesta se realizó sobre una muestra de 4,638 adultos y tuvo un margen de error de dos puntos porcentuales.

Otros estudios refuerzan esta noción de que las capacidades cognitivas y físicas del presidente parecen estar deteriorándose.

Preocupación respecto a estado físico de Trump también aparece en encuestas

Un sondeo de CNN del mes pasado mostraba que la proporción de estadounidenses que creen que Trump tiene la resistencia y la agudeza necesarias para ejercer el cargo ha bajado al 46%, en comparación con el 53% de finales de 2023.

Otra encuesta de Washington Post-ABC News-Ipsos de la semana pasada sitúa en un 56% a quienes opinan que el presidente carece de la agudeza mental requerida para el puesto y en un 51% a quienes dudan de su condición física.

Las cifras se producen en un contexto de creciente debate sobre la edad de la clase política en Washington.

El sondeo de Reuters/Ipsos revela que un 79% de los estadounidenses consideran que los cargos electos en la capital son demasiado mayores para representar adecuadamente a la población.

A su vez, se cuestionó el estado físico de Trump a cuenta de, por ejemplo, los moretones aparecidos en sus manos (los cuales suele maquillar para disimularlos) o por haber sido visto dormitando en algunos eventos públicos.

La Casa Blanca hizo público en verano un informe médico que especificaba que Trump padece insuficiencia venosa crónica, una afección común en personas mayores, aunque el reporte concluye que goza de “excelente salud”.

La agudeza mental se asocia con la capacidad de pensar con claridad, procesar información rápidamente, así como concentrarse y tomar decisiones. Tiene que ver también con la buena memoria, la facilidad para mantener la atención y el razonamiento.