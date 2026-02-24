Identifican a víctimas de ataques armados en colonias Felipe Ángeles y Tierra y Libertad

Autoridades confirmaron la identidad de dos hombres que fueron privados de la vida en hechos violentos registrados en la ciudad de Chihuahua, uno la tarde de ayer y otro durante la noche.

De manera preliminar, fue identificado el hombre asesinado a balazos en la colonia Felipe Ángeles. Se trata de Rafael Bailón Palma, de 38 años de edad, cuya identidad fue establecida por policías tras recabar información con una tía de la víctima. El homicidio fue reportado cerca de las 18:00 horas en el cruce de las calles Ignacio Rodríguez y Lázaro Cárdenas. En el lugar, elementos de seguridad implementaron un operativo y aseguraron la escena para el inicio de las investigaciones correspondientes.

En un hecho distinto, ocurrido la noche anterior, un joven de 21 años fue ejecutado en calles de la colonia Tierra y Libertad, al norte de la capital. La víctima fue identificada como Eloy Rodríguez Peinado, quien perdió la vida tras ser atacado a balazos en la vía pública. El ataque armado se registró en la intersección de las calles Antón Makarenco y López Rayón, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego. Tras el llamado a los números de emergencia, corporaciones de seguridad acudieron al sitio y localizaron al joven con heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

En ambos casos, las autoridades iniciaron las carpetas de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con estos sucesos.