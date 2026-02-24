IMM ofrece servicio jurídico para mujeres en Cedefam

El Instituto Municipal de las Mujeres, invita a todas las chihuahuenses que requieran asesoría jurídica a acudir a los Centros de Desarrollo Familiar (CEDEFAM), donde ofrecen la atención gratuita en un espacio accesible y cercano a las colonias.

Con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y brindar orientación oportuna en temas legales.

La atención en el CEDEFAM Punta Oriente se realizan los días miércoles en horario de 9:00 am a 1:00 pm y en el CEDEFAM Porvenir es con previa cita; para agendar marca al 072 extensión 2607.CEDEFAM Punta OrienteUbicación: Calle Punta Las Guardias y Punta La Posta, Col. Punta Oriente.

CEDEFAM PorvenirUbicación: Calle Río Sacramento Norte, Col. El Porvenir.

Si necesitas asesoría y no puedes acudir a las oficinas ubicadas en el centro de la ciudad, estos espacios están pensados para acercar los servicios jurídicos a tu comunidad.

El Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso de brindar acompañamiento y orientación legal a las mujeres, con el objetivo de promover el ejercicio pleno de sus derechos.